BB já desembolsou R$ 4,6 bi no Pronampe, em operações para 43,3 mil empresas

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O Banco do Brasil já desembolsou R$ 4,6 bilhões em empréstimos na nova rodada do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), reaberto na segunda-feira, 25, informou a instituição financeira ao Broadcast. Ao todo, 43.338 empresas foram contempladas com o crédito nos três primeiros dias.

Nesta terça, 26, o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, mostrou que o BB esperava chegar a R$ 4 bilhões em desembolsos acumulados nos dois primeiros dias, após bater recorde com R$ 2,5 bilhões liberados somente no primeiro. A nova rodada do Pronampe deve garantir R$ 50 bilhões em operações através do Fundo Garantidor de Operações (FGO) até o final deste ano, segundo expectativas do governo.

Os financiamentos do Pronampe têm taxa de 6% ao ano mais Selic, prazo de 48 meses, com carência de 11 meses, e limite de R$ 150 mil por operação. Podem contratar empréstimos micro e pequenas empresas com faturamento anual de até R$ 4,8 milhões.