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BB faz 1,8 mil renegociações no primeiro dia do Desenrola, somando R$ 3 milhões

Escrito por Altamiro Silva Junior (via Agência Estado)
Publicado em 06.05.2026, 20:03:00 Editado em 06.05.2026, 20:13:48
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O Banco do Brasil fez nesta quarta-feira, 6, primeiro dia de renegociações pelo Novo Densenrola, 1.807 renegociações com clientes que atendem às condições do programa do governo federal. As operações somam cerca de R$ 3 milhões, de acordo com comunicado do BB.

A instituição oferece ainda condições especiais de renegociação para clientes com outros perfis, que estão fora do Desenrola, que firmaram 10,1 mil novos acordos também nesta quarta-feira. O montante total chega a R$ 94,8 milhões.

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Com o anúncio do Desenrola, o BB afirma ter notado um aumento significativo na procura durante esta semana para renegociar passivos. "A quantidade de renegociações, considerando todos os públicos, saltou 87% na comparação com o início da semana passada."

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