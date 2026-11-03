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BB enfrenta instabilidade em aplicativos e clientes relatam dificuldades em usar Pix

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Clientes do Banco do Brasil relataram dificuldades para acessar o aplicativo da instituição financeira na manhã desta terça-feira, 3. Nas redes sociais, usuários reclamaram principalmente de instabilidade no funcionamento do Pix.

O site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, identificou um pico de mais de 6 mil reclamações mais cedo. A curva de relatos arrefeceu nos últimos minutos, mas ainda apontava pouco mais de 800 notificações há pouco.

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A instabilidade causa transtornos particularmente por ocorrer no começo do mês, quando há uma concentração de vencimentos de boletos de serviços essenciais.

"App do Banco do Brasil não está funcionando, todo início de mês é o mesmo problema", reclamou um cliente no X . "Todo inicio de mês é esse estresse com o Banco do Brasil. O app fica fora do ar por horas no momento errado", disse outro.

Em nota, o BB confirmou a "intermitência" nos canais digitais e disse atuar para normalizar o atendimento.

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O BB, porém, esclareceu que não há impacto para as transações com cartões.

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