BB diz ter estratégia corporativa aprovada que guia atuação nos próximos 5 anos

O presidente do Banco do Brasil, Fausto Ribeiro, reiterou nesta quinta-feira, 22, que as estruturas de governança da instituição são robustos. Ele destacou que o banco tem uma estratégia corporativa aprovada nas instâncias internas, o que dá um mote à atuação dos executivos.

"Temos uma estratégia corporativa aprovada, que guia a nossa atuação nos próximos cinco anos", disse ele, durante o BB Day, evento com investidores e analistas realizado de forma híbrida.

Ribeiro pontuou que metade do conselho de administração do BB é formado por membros independentes, o que inclui representantes de acionistas minoritários, que são sempre "vigilantes" com a atuação do banco.

Ele pontuou ainda que pelas normas de governança, até o posto de diretor estatutário, apenas funcionários de carreira podem ocupar as funções.

"Ninguém tem alçada individual no banco. Todas as decisões são colegiadas", disse ele.