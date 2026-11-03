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ECONOMIA

BB diz que canais digitais voltaram a operar normalmente, após instabilidade

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco do Brasil informou a retomada do funcionamento do aplicativo da instituição financeira, que enfrentou instabilidade durante boa parte da manhã desta terça-feira, 3.

"O Banco do Brasil informa que seus canais digitais já operam normalmente e todos os serviços estão à disposição dos clientes", diz o BB, em nota.

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O site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, chegou a identificar um pico de mais de 6 mil reclamações mais cedo.

A curva de relatos arrefeceu nas últimas horas.

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