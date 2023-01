BB confirma posse de Tarciana Medeiros na presidência no banco no dia 16

Matheus Piovesana (via Agência Estado)

O Banco do Brasil confirmou nesta sexta-feira, 13, que a posse de Tarciana Medeiros na presidência da instituição acontecerá na próxima segunda-feira, 16, conforme antecipou o Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. A cerimônia acontecerá às 18 horas no CCBB Brasília.

Medeiros será a primeira mulher a presidir o BB nos 214 anos de história do banco público. Indicada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ela está na instituição desde o ano 2000.

Desde 2021, atua na diretoria de Clientes PF e MPE, na Gerência Executiva de Ciclos de Relacionamento com Clientes.

Nascida em Campina Grande (PB), ela iniciou a carreira como feirante, e foi professora antes de ingressar no BB. Assumiu o primeiro cargo de gestão no banco em 2002 e, ao longo de dez anos, exerceu diversas funções no País, na rede de varejo, em agências e superintendências, no Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste.

De acordo com o banco, em superintendências estaduais, Medeiros ajudou a prospectar, gerir e automatizar convênios para a concessão de crédito, e também na expansão da atuação com correspondentes bancários. Ela passou ainda, entre 2013 e 2018, pela Superintendência Comercial da BB Seguros.

Medeiros sucederá a Fausto Ribeiro, que comanda o BB desde abril de 2021 e que, como ela, é funcionário de carreira do banco.