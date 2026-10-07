BB coloca 75 imóveis à venda e pretende comercializar até 800 antes do fim do ano

O Banco do Brasil colocou à venda 75 imóveis próprios à venda em todas as regiões do País, no âmbito da campanha "Aceita BB", que permite a qualquer pessoa comprar propriedades sem a necessidade de valor mínimo de lance de oferta. A expectativa é de que, até o final deste ano, a iniciativa oferte até 800 ativos imobiliários.

As oportunidades ficam disponíveis no site SeuimóvelBB. Desde 2021, a plataforma negociou mais de 7 mil imóveis e movimentou cerca de R$ 1,6 bilhão em vendas, de acordo com o BB.

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"A ação integra a estratégia de comercialização de ativos imobiliários e de ampliação da visibilidade das ofertas disponíveis ao mercado, permitindo que os clientes apresentem propostas diretamente no portal, com mais flexibilidade na negociação e acesso a oportunidades em todo o País", diz a gerente de área do BB, Maria Delacir Carbornar.

Os interessados devem apresentar uma proposta de compra para o imóvel pelo site, que direciona à pagina internet da empresa parceira responsável pela comercialização.

Em seguida, o banco analista a proposta conforme critérios internos e, se aprovada, a operação é formalizada diretamente pela parceira.