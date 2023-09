BB atinge R$ 7,7 bi no saldo de carteira de Project Finance voltado a energias renováveis

O Banco do Brasil (BB) atingiu R$ 7,7 bilhões em seu saldo de carteira de Project Finance voltado a energias renováveis, informou o banco ao

, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. Segundo o BB, trata-se de solução de crédito e garantias para empresas dos segmentos Corporate, Large Corporate e middle market em todas as regiões do País. O vice-presidente de Negócios de Atacado do Banco do Brasil, Francisco Lassalvia, destaca a atuação comercial do banco vinculada aos aspectos da agenda ASG (sigla para ambiental, social e governança). "Esses valores se relacionam com projetos de mais de 250 parques de geração de energia, com o seguinte destaque: criação estimada de 130 mil empregos diretos e indiretos." Recentemente, o Banco do Brasil divulgou seus novos compromissos de desenvolvimento sustentável. Estão entre as metas até 2030 investimentos em energias renováveis, compromissos com aumento do crédito sustentável, agricultura de baixo carbono e reflorestamento, assim como ações em prol da diversidade e de atuação socioambiental. Sobre o fomento à energia renovável, a nova meta é de atingir um saldo de R$ 30 bilhões até 2030, de R$ 13,2 bilhões atualmente. Em entrevista ao

, Lassalvia disse que o BB está negociando com organizações internacionais R$ 23 bilhões para projetos sustentáveis, montante que deve obter até meados de 2024. "O BB quer ser reconhecido como protagonista mundial em práticas e negócios sustentáveis no sistema financeiro e já estamos fomentando captações em negócios sustentáveis, incluindo toda a cadeia de crédito de carbono, além de nossa atuação ampla em mercado de capitais e no agronegócio e na agricultura familiar brasileiros", reforça a presidente do banco, Tarciana Medeiros. Na semana que vem, a cúpula do banco estará em Nova York para se reunir com diversos investidores externos e organismos multilaterais para formar parcerias e captar recursos com finalidade de preservação ambiental, especialmente no que se refere à Amazônia.