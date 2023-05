BB analisa cumprimento de cláusulas contratuais com Agrishow em meio a ruídos sobre patrocínio

Elisa Calmon (via Agência Estado)

Banco do Brasil comunicou que está analisando o cumprimento das cláusulas contratuais, inclusive em relação a eventuais desvios de finalidade na realização do Agrishow. O pronunciamento ocorre em meio a ruídos sobre o patrocínio do banco à feira. No final de abril, o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, afirmou que o BB iria deixar de patrocinar o maior evento agrícola do País.

A análise promovida pelo BB tem como objetivo "tomar as medidas cabíveis caso evidenciado descumprimento do referido contrato, em observância aos deveres de diligência e de lealdade exigidos dos administradores", segundo comunicado ao mercado.

A fala de Pimenta ocorreu depois da organização da feira ter aconselhado o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, a participar do segundo dia da feira e alertá-lo sobre a eventual presença do ex-presidente Jair Bolsonaro na abertura da feira. No fim de semana, em evento em Brasília, Fávaro diz que foi desconvidado e que não iria ao evento, mas desejava sucesso.

No comunicado ao mercado, o banco destaca que o patrocínio à 28ª edição da Agrishow, feira onde o banco tem presença desde 1994, foi aprovado pelas instâncias decisórias competentes na governança da instituição. Cita ainda que gerou, entre os dias 1º e 4 de maio, mais de R$ 2 bilhões em volume de negócios, superando a expectativa inicial que era de R$ 1,5 bilhão.