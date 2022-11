Barômetro de bens cai a 96,2, com altos preços de energia e juros, diz OMC

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

O comércio de bens deve desacelerar nos últimos meses de 2022 e no começo de 2023, pressionado pela guerra na Ucrânia, preços altos de energia e aperto monetário em grandes economias, estima a Organização Mundial do Comércio (OMC) em pesquisa trimestral divulgada nesta segunda-feira, 28.

O chamado Barômetro de Comércio de Bens caiu de 100 para 96,2 na leitura atual, o que sugere enfraquecimento do comércio de bens, para níveis "abaixo da tendência à medida que a demanda global por importações" diminui, diz a OMC.

A maior parte dos componentes do índice apresentaram leituras abaixo de 100 - que indica desaceleração - com exceção do subíndice de produtos automotivos (103,8). Componentes eletrônicos (91,0) registrou a pior leitura deste barômetro, seguido de perto por encomendas de exportação (91,7). Na sequência, vemos subíndices de frete aéreo internacional (93,3), matérias primas agrícolas (97,6) e transporte de contêineres (99,3).