Barclays lucra mais que o esperado no 2º trimestre, mas provisões aumentam

O Barclays teve lucro antes de impostos de 3,25 bilhões de libras no segundo trimestre de 2026, alta de 31% em relação ao ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O resultado veio acima da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 3,12 bilhões de libras no período.

A receita do Barclays avançou 16% no trimestre ante um ano antes, para 8,34 bilhões de libras, também superando o consenso de analistas, de 8,12 bilhões de libras.

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O Barclays informou ainda que as provisões para cobrir empréstimos inadimplentes aumentaram para 600 milhões de libras no trimestre, ante 500 milhões de libras um ano antes. No primeiro semestre, as provisões somaram 1,4 bilhão de libras, contra 1,1 bilhão de libras no mesmo intevalo do ano passado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.