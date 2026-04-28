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Barclays amplia lucro menos que o esperado no 1º trimestre

Escrito por Sergio Caldas* (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 07:30:00 Editado em 28.04.2026, 07:42:41
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O Barclays teve lucro antes de impostos de 2,81 bilhões de libras no primeiro trimestre de 2026, 3% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 28. O resultado, porém, ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pelo próprio banco britânico, que previam lucro de 2,83 bilhões de libras no período.

A receita do Barclays teve expansão anual de 6% no trimestre, para 8,16 bilhões de libras, superando levemente o consenso de analistas, de 8,12 bilhões de libras.

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O Barclays também separou 823 milhões de libras para cobrir empréstimos inadimplentes no trimestre, incluindo uma provisão de 228 milhões de libras relacionada a um único cliente no banco de investimento.

O banco pretende iniciar a recompra de até 500 milhões de libras de suas próprias ações assim que concluir o atual programa de recompra de 1 bilhão de libras, acrescentou.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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