Barbosa sobre questões tributárias: não vai ter canetada, não tem surpresa

Débora Álvares e Marlla Sabino (via Agência Estado)

O ex-ministro Nelson Barbosa afirmou nesta sexta-feira, 18, que não haverá "canetada" nem "surpresa" no governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva ao comentar sobre questões tributárias. Segundo ele, todos os setores envolvidos serão consultados pela equipe.

"Tradição do governo Lula é sentar e conversar com todo mundo antes, principalmente questões tributárias. Não vai ter canetada, não tem surpresa, não tem medidas radicais que as pessoas vão ficar sabendo pelos jornais. Acho que qualquer medida tributária, como ele Lula já disse, será discutida com setores envolvidos", afirmou.

Questionado se há previsão de revisão de isenções tributárias, Barbosa afirmou que o tema é "suprapartidário" e já foi tratado em Proposta de Emenda à Constituição aprovada pelo Congresso. O ex-ministro destacou ainda que ainda não há discussão sobre nenhum setor específico para as revisões.

"O Congresso aprovou uma PEC que diz que tem que rever as isenções. O próprio governo atual tentou e teve algumas barreiras. Isso vai ser retomado, acho que isso aí é suprapartidário, independente do resultado eleitoral. Estava na agenda de todos os candidatos, acho que é uma discussão de médio e longo prazo".