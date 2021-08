Banrisul tem lucro líquido de R$ 281,9 mi no 2TRI21, alta de 135,3% ante 2TRI20

Da Redação

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) registrou lucro líquido de R$ 281,9 milhões no segundo trimestre de 2021, alta de 135,3% ante o resultado de R$ 119,8 milhões apurado no mesmo período de 2020.

A rentabilidade do Banrisul, medida pelo retorno sobre patrimônio líquido (ROAE), deu um salto de 7,2 pontos porcentuais, chegando a 13,1% em um ano. Na comparação com o primeiro trimestre de 2021, houve um recuo de 0,1 ponto.

A carteira de crédito do Banrisul fechou junho em R$ 36,865 bilhões, valor que inclui coobrigação e riscos em garantias prestadas. Excluídas as garantias prestadas, o saldo das operações de crédito totalizou R$ 36,640 bilhões em junho de 2021, com crescimento de R$ 674,2 milhões ou 1,9% nos doze meses.

Os ativos totais do banco gaúcho somaram R$ 98,063 bilhões em junho de 2021, com crescimento de 13,3% em relação aos R$ 86.582,8 bilhões de junho de 2020.

Projeções

O Banrisul alterou ainda suas projeções de performance. A carteira de crédito total tinha uma estimativa de crescimento de 10% a 15% e passou para 7% a 12%.

A Despesa de Provisão Crédito sobre a Carteira de Crédito saiu de 3,5% a 4,5% para 2% a 3%.

O Índice de Eficiência passou de 50% a 54% para 54% a 59%.

Os demais indicadores foram mantidos: Captação total (4% a 8%); Rentabilidade sobre o Patrimônio Líquido Médio (10% a 14%); e Margem Financeira Líquida sobre Ativos Rentáveis Médios (6% a 7%).