Banrisul propõe PDV que pode envolver até 824 empregados

O Banco do Estado do Rio Grande do Sul (Banrisul) encaminhou um plano de desligamento voluntário (PDV) para análise dos sindicatos, em meio às tratativas relacionadas à data-base dos bancários.

Se aprovado, serão 824 empregados, com preferência aos aposentados pelo Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) ou aqueles que estejam aptos para se aposentar nessa modalidade.

A informação consta de fato relevante divulgado aos investidores no início desta semana.

Caso seja firmado um acordo entre o banco e as entidades que representam os trabalhadores, o Banrisul afirma que adotará as medidas necessárias para a implementação do PDV e que informará o mercado sobre novos fatos relevantes sobre o tema.