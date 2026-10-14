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Bank of America tem lucro de US$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 6,9 bilhões no terceiro trimestre de 2026, abaixo do ganho de US$ 8,3 bilhões de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 0,91, abaixo da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,10.

A receita do BofA teve expansão anual de 3% no trimestre, a US$ 30 bilhões, mas também ficou aquém do consenso da FactSet, de US$ 30,58 bilhões.

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Já as provisões para eventuais perdas com crédito caíram a US$ 1,3 bilhão, praticamente estáveis ante um ano antes.

Às 7h56 (de Brasília), a ação do BofA caía 3,9% no pré-mercado de Nova York.

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BANK OF AMERICA/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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