Bank of America supera expectativas de lucro e receita no 2º trimestre

O Bank of America (BofA) teve lucro líquido de US$ 9,1 bilhões no segundo trimestre de 2026, 27% maior do que o ganho de igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta terça-feira, 14. O lucro diluído por ação do banco americano no período foi de US$ 1,21, acima da projeção de analistas consultados pela FactSet, de US$ 1,13.

A receita do BofA teve expansão anual de 15% no trimestre, a US$ 31,6 bilhões, também superando o consenso da FactSet, de US$ 30,8 bilhões. Já as provisões para eventuais perdas com crédito caíram a US$ 1,4 bilhão, ante US$ 1,6 bilhão um ano antes.

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Às 7h55 (de Brasília), a ação do BofA subia 1,4% no pré-mercado de Nova York.