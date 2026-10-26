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Bancos e Blackstone anunciam financiamento de US$ 63 bi para infraestrutura de IA da Anthropic

Escrito por Letícia Araújo, especial para o Broadcast (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Bank of America, a Blackstone, o Citi e o Morgan Stanley anunciaram nesta segunda-feira, 26, uma operação de financiamento de US$ 63 bilhões para financiar a expansão da capacidade computacional de inteligência artificial (IA) da Anthropic, utilizando a tecnologia da Broadcom.

O financiamento tem como propósito a compra de aceleradores de IA e equipamentos de rede da Broadcom que serão alugadas à Anthropic. As entregas devem começar em 2027.

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Os bancos Bank of America, Citi e Morgan Stanley serão responsáveis pela parcela do financiamento com garantia prioritária, enquanto a Blackstone será a única responsável pela parcela com garantia de segundo nível.

"A necessidade de computação para IA continua a crescer em um ritmo extraordinário. Isso valida a disponibilidade de capital para financiar esse crescimento e a posição única da Broadcom em viabilizá-lo", afirmou o CEO da Broadcom, Hock Tan.

Mais cedo, a Anthropic registrou a proposta de oferta pública primária de ações (IPO, na sigla em inglês) na Comissão de Valores Mobiliários (SEC, na sigla em inglês) nos Estados Unidos.

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BANK OF AMERICA Blackstone Citi FINANCIAMENTO IA da Anthropic Morgan
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