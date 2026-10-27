Bancos da zona do euro relatam queda na demanda por empréstimos e condições mais rigorosas

Os bancos da zona do euro endureceram as condições para a concessão de empréstimos a empresas nos três meses até setembro, ao mesmo tempo em que a demanda por crédito diminuiu, segundo pesquisa sobre empréstimos bancários (BLS, na sigla em inglês) do Banco Central Europeu (BCE). O relatório, publicado nesta terça-feira, 27, apontou que o endurecimento dos critérios para a aprovação de empréstimos foi impulsionado, em grande parte, pelo aumento do risco percebido em decorrência da guerra entre os EUA e o Irã.

"A percepção elevada de risco e a menor tolerância ao risco por parte dos bancos continuaram sendo os principais fatores por trás do endurecimento dos padrões de crédito; alguns bancos relataram uma pressão crescente resultante da incerteza geopolítica e da evolução do cenário energético", afirmou o BCE.

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Os bancos registraram aumento na proporção de pedidos de empréstimo rejeitados ao longo do trimestre. A pesquisa também apontou queda na demanda por crédito, apesar das expectativas dos bancos, em razão principalmente do aumento dos custos de captação.

Em outro relatório, o BCE informou que os novos empréstimos a empresas subiram para 13 bilhões de euros em setembro, ante 11 bilhões de euros em agosto.