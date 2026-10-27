Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Bancos da zona do euro relatam queda na demanda por empréstimos e condições mais rigorosas

Escrito por Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Os bancos da zona do euro endureceram as condições para a concessão de empréstimos a empresas nos três meses até setembro, ao mesmo tempo em que a demanda por crédito diminuiu, segundo pesquisa sobre empréstimos bancários (BLS, na sigla em inglês) do Banco Central Europeu (BCE). O relatório, publicado nesta terça-feira, 27, apontou que o endurecimento dos critérios para a aprovação de empréstimos foi impulsionado, em grande parte, pelo aumento do risco percebido em decorrência da guerra entre os EUA e o Irã.

"A percepção elevada de risco e a menor tolerância ao risco por parte dos bancos continuaram sendo os principais fatores por trás do endurecimento dos padrões de crédito; alguns bancos relataram uma pressão crescente resultante da incerteza geopolítica e da evolução do cenário energético", afirmou o BCE.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os bancos registraram aumento na proporção de pedidos de empréstimo rejeitados ao longo do trimestre. A pesquisa também apontou queda na demanda por crédito, apesar das expectativas dos bancos, em razão principalmente do aumento dos custos de captação.

Em outro relatório, o BCE informou que os novos empréstimos a empresas subiram para 13 bilhões de euros em setembro, ante 11 bilhões de euros em agosto.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ZONA DO EURO/BCE/BANCOS/EMPRÉSTIMOS/PESQUISA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV