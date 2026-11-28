Reguladores federais dos Estados Unidos apreenderam e fecharam o United Fidelity Bank, afirmando que o banco com agências em quatro Estados do país e nas Ilhas Virgens estava em risco de não conseguir atender às demandas dos depositantes. A medida marca a maior falência bancária do país em mais de dois anos.

A Corporação Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, na sigla em inglês) informou que o First Citizens Bank assumiria todos os depósitos e ativos do United Fidelity, com sede em Evansville, Indiana. As 22 agências do banco fechado em Indiana, Illinois, Flórida, Colorado e nas Ilhas Virgens reabrirão como agências do First Citizens até segunda-feira, 30, e as contas dos clientes serão transferidas automaticamente, disse a FDIC.

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"Acreditamos que esta transação é financeiramente e estrategicamente atraente, e estamos ansiosos para receber nossos novos clientes, conquistar sua confiança e posicionar nossa empresa para um sucesso contínuo", disse Frank B. Holding, Jr., presidente e CEO do First Citizens Bank, com sede em Raleigh, Carolina do Norte, em um comunicado na sexta-feira.

O United Fidelity tinha aproximadamente US$ 5,9 bilhões em ativos totais e US$ 5,4 bilhões em depósitos totais até o final de setembro, de acordo com a FDIC. Todos os depósitos estão seguros e garantidos até US$ 250 mil, informou a agência.

O Escritório do Controlador da Moeda, a divisão do Tesouro dos EUA que regula os bancos, disse em um comunicado na sexta-feira que concluiu que o banco falido estava em "condição insegura ou insustentável para realizar negócios".

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A apreensão marca a maior falência bancária dos EUA por ativos desde 2024, quando o Republic First Bank, com sede na Filadélfia, fracassou com aproximadamente US$ 6 bilhões em ativos.

A FDIC estimou que a falência do United Fidelity custará US$ 1,83 bilhão ao Fundo de Seguro de Depósitos da agência, que é financiado por bancos e protege depósitos segurados quando um banco falha.

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast