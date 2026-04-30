Banco que opera Conta Uber suspende serviços após equipe cibernética ver 'movimento atípico'
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Banco Digio, responsável pela operação da Conta Uber, suspendeu temporariamente os serviços do aplicativo, após a equipe de segurança cibernética identificar um "movimento atípico" em sua infraestrutura financeira. Nos últimos dias, motoristas vinham relatando dificuldades para movimentar dinheiro na plataforma.
Em nota, o Digio disse que não houve prejuízo aos valores em conta dos clientes, nem vazamento de dados, e que atua de forma "integrada e dedicada" para restabelecer os serviços "o mais rápido possível". "O Digio reforça seu compromisso com a segurança e a proteção dos dados dos clientes, prioridades para a empresa", diz o comunicado.
O banco não confirmou se o incidente se tratou de um ataque de hackers e disse averiguar a natureza da movimentação atípica.
No site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, houve uma escalada nas reclamações desde quarta-feira, 29. Usuários relatam que não conseguem acessar o Uber Conta e que já tiveram problemas com o Pix.