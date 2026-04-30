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Banco que opera Conta Uber suspende serviços após equipe cibernética ver 'movimento atípico'

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 19:11:00 Editado em 30.04.2026, 19:18:15
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Banco Digio, responsável pela operação da Conta Uber, suspendeu temporariamente os serviços do aplicativo, após a equipe de segurança cibernética identificar um "movimento atípico" em sua infraestrutura financeira. Nos últimos dias, motoristas vinham relatando dificuldades para movimentar dinheiro na plataforma.

Em nota, o Digio disse que não houve prejuízo aos valores em conta dos clientes, nem vazamento de dados, e que atua de forma "integrada e dedicada" para restabelecer os serviços "o mais rápido possível". "O Digio reforça seu compromisso com a segurança e a proteção dos dados dos clientes, prioridades para a empresa", diz o comunicado.

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O banco não confirmou se o incidente se tratou de um ataque de hackers e disse averiguar a natureza da movimentação atípica.

No site Downdetector, que monitora o comportamento de serviços online, houve uma escalada nas reclamações desde quarta-feira, 29. Usuários relatam que não conseguem acessar o Uber Conta e que já tiveram problemas com o Pix.

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UBER/CONTA/DIGIO/INSTABILIDADE/SEGURANÇA
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