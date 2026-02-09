Leia a última edição
Banco Pine tem lucro recorde de R$ 119,5 milhões no 4º trimestre de 2025

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 10:19:00 Editado em 09.02.2026, 10:25:30
O Banco Pine informou nesta segunda-feira, 9, ter registrado lucro líquido recorrente de R$ 119,5 milhões no quarto trimestre de 2025, nível recorde e que representa um crescimento de 78% na comparação com igual período de 2024. O banco também teve o melhor resultado anual de sua história, com ganho de R$ 379,6 milhões no ano passado, um avanço de 47%.

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) na semana passada, o banco recentemente concluiu um plano de transformação para diversificar uma carteira antes focada em crédito corporativo para incluir linhas de varejo com um perfil mais seguro, notadamente o consignado. A estratégia colocou a ação da instituição financeira de volta no radar do mercado.

O retorno anualizado sobre o patrimônio recorrente (ROAE) alcançou 36,6% no quarto trimestre, um avanço de 14,4 pontos porcentuais em base anual.

Segundo o banco, as receitas totais cresceram 241%, a R$ 496,4 milhões, e o resultado operacional subiu 355,3%, a R$ 244,7 milhões.

A carteira expandida do Pine atingiu R$ 17,7 bilhões, um crescimento de 24% no comparativo anual.

Em destaque, a carteira do consignado privado alcançou R$ 3,5 bilhões, o que equivale a uma alta de 16,6% ante o trimestre anterior. No geral, a carteira de varejo colateralizado encerrou 2025 com um aumento de 27,2%, a R$ 10,6 bilhões.

