Banco Mundial espera contração de 0,2% na Europa e Ásia Central em 2022

(via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O Banco Mundial divulgou comunicado nesta terça-feira, 4, em que afirma prever contração de 0,2% na Europa e Ásia Central em 2022 e crescimento de 0,3% em 2023, "à medida que a guerra na Ucrânia diminuiu as perspectivas de uma recuperação econômica pós-pandemia para as economias emergentes e em desenvolvimento nas duas regiões".

continua após publicidade .

"A atividade econômica permanecerá profundamente deprimida ao longo do próximo ano, com um crescimento mínimo de 0,3% esperado em 2023, à medida que os choques nos preços da energia continuam impactando a região. Até agora, no entanto, a região resistiu à tempestade da invasão da Ucrânia pela Rússia melhor do que o previsto anteriormente", explica a instituição. "A produção regional deve agora contrair para 0,2% este ano, refletindo o crescimento acima da expectativa em algumas das maiores economias da região e a extensão prudente dos programas de estímulo da era da pandemia por alguns governos", completa o Banco.

De acordo com o relatório, a economia global continua a ser enfraquecida pela guerra através de perturbações significativas no comércio e choques nos preços dos alimentos e dos combustíveis, fatores que devem contribuir para a inflação elevada. "A atividade na zona do euro, o maior parceiro econômico das economias emergentes e em desenvolvimento (EMDEs) da Europa e da Ásia Central, deteriorou-se acentuadamente no segundo semestre de 2022, devido a cadeias de abastecimento em dificuldades, maiores tensões financeiras e declínios na confiança dos consumidores e das empresas", destaca.