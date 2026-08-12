Banco do Brasil tem lucro líquido ajustado de R$ 3,9 bi no 2tri26, alta de 3,3% em um ano

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O Banco do Brasil encerrou o segundo trimestre de 2026 com lucro líquido ajustado de R$ 3,9 bilhões, alta de 3,3% em relação a igual período de 2025 e elevação de 13,9% ante o primeiro trimestre de 2026.

O banco federal revelou também o lucro líquido contábil, que ficou em R$ 3,17 bilhões no segundo trimestre, crescimento de 4,6% na comparação anual.

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O retorno sobre o patrimônio líquido (ROE, na sigla em inglês) fechou o segundo trimestre em 8,3%, ante 7,3% no primeiro trimestre de 2026 e 8,4% há 12 meses.

O BB encerrou junho com R$ 2,58 trilhões em ativos, alta de 6% em relação ao mesmo período do ano anterior.

"A geração de receitas segue sólida, evidenciando a capacidade negocial do banco, a força do conglomerado e o relacionamento próximo com os clientes", destaca o BB no release que acompanha os resultados.