Banco do Brasil renegociou mais de R$ 1 bi em dívidas com Novo Desenrola na 1ª semana

O Banco do Brasil renegociou mais de R$ 1 bilhão em dívidas de clientes pessoas físicas e jurídicas na primeira semana do Novo Desenrola. O valor considera as quatro frentes do programa.

O montante considera 78,2 mil operações para pessoas físicas, somando R$ 103,3 milhões; 6,7 mil empresas atendidas no âmbito do Desenrola Empresas, nas linhas Pronampe e Procred, somando R$ 845 milhões; 9,4 mil renegociações com o público do Desenrola Fies, somando R$ 119 milhões; e operações na ordem de R$ 4,5 milhões para mil produtores rurais no Desenrola Rural.

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"O Novo Desenrola é muito importante para o Brasil e para os brasileiros. A retomada da saúde financeira das famílias é essencial para a normalização do ciclo de crédito", afirma o vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do BB, Geovanne Tobias, em nota.

Além das operações no âmbito do Desenrola, o BB fez 90,2 mil operações de renegociação com pessoas físicas no período, somando R$ 508,2 milhões. No total, foram mais de R$ 1,5 bilhão renegociados pelo banco no intervalo.