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Banco do Brasil lança boleto com Pix Automático para cobranças recorrentes

Escrito por André Marinho (via Agência Estado)
Publicado em 28.04.2026, 11:11:00 Editado em 28.04.2026, 11:17:50
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O Banco do Brasil anunciou, nesta terça-feira, 28, lançamento de uma funcionalidade de pagamento que combina o boleto com o Pix automático. A solução é voltada para empresas de qualquer porte que trabalham com cobranças recorrentes.

Pela ferramenta, ao pagar um boleto com QR Code via PIX, o cliente pode autorizar cobranças futuras automáticas. A permissão, então, viabiliza o débito automático independentemente da instituição financeira. Assim, os boletos futuros passam a ser agendados automaticamente, sem necessidade de nova ação. As transações podem ser feitas por código de barra ou Pix convencional, conforme a preferência do pagador.

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A Equatorial Energia é a primeira empresa a utilizar o Boleto com Pix Automático, disponível para os clientes da companhia no Maranhão, Pará, Piauí, Alagoas e Amapá. A expectativa é de expandir a função para Goiás e Rio Grande do Sul ao longo dos próximos meses.

Segundo o BB, inicialmente, apenas empresas que usam a API de cobrança do banco estão aptas a usar o produto, mas há planos de levá-lo gradualmente a outros canais.

O vice-presidente de gestão financeira e relações com investidores do BB, Geovanne Tobias, avalia que a ferramenta amplia a conversão para as empresas, além de fortalecer a previsibilidade do fluxo de caixa e oferecer uma experiência mais simples para clientes. "O lançamento do Boleto com Pix Automático reafirma a vocação do Banco do Brasil para o pioneirismo e a inovação", afirma.

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