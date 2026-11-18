Banco do Brasil alerta clientes sobre vazamento de dados pessoais
O Banco do Brasil informou a correntistas que identificou, no último dia 12, acesso não autorizado a alguns dados pessoais de clientes, que podem incluir nome, CPF, e-mail, agência e, em alguns casos, número de conta.
"Não houve invasão aos sistemas, exposição de senhas, tokens ou códigos de segurança, nem foram identificadas transações financeiras decorrentes do incidente", segundo o comunicado do banco.
Ao identificar a ocorrência, o BB acionou os protocolos de segurança e iniciou a apuração do fato ocorrido. "As apurações realizadas indicam que o acesso não autorizado decorreu do uso indevido, por terceiros, de credencial válida, a qual já foi revogada, cessando a prática do ato."
Como foram expostos alguns dados de identificação e de contato dos correntistas, o principal risco, segundo o BB, é a tentativa de golpes, mensagens falsas (phishing) e abordagens de engenharia social - nas quais criminosos se passam pelo banco ou por outras instituições para obter senhas, códigos ou dados adicionais.