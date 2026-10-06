Banco DNB, da Noruega, corta 400 empregos ao acelerar adoção de IA

O DNB Bank informou que vai cortar cerca de 400 postos de trabalho enquanto amplia o uso de inteligência artificial (IA) para substituir tarefas que antes eram feitas manualmente.

O banco norueguês disse que vem investindo de forma relevante em tecnologia, IA e soluções digitais para simplificar processos e rotinas internas. Os cortes fazem parte de uma reorganização e redução de tamanho na divisão de Tecnologia e Serviços.

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Segundo o DNB, a adoção de IA "agêntica" em diferentes áreas da operação ajudou a substituir certas atividades manuais e a acelerar processos como controle de dados de clientes, procedimentos de verificação de clientes, desenvolvimento tecnológico e programação, gerando ganhos expressivos de eficiência.

"A IA está mudando a forma como trabalhamos e como entregamos serviços aos nossos clientes", afirmou a CEO Kjerstin Braathen. "Já estamos vendo ganhos consideráveis e, por isso, estamos adaptando nossa organização a uma nova realidade."

O banco informou que a redução de pessoal deve ser concluída durante o quarto trimestre e que os custos de reestruturação serão registrados nos resultados do próprio quarto trimestre. Mais detalhes sobre os efeitos financeiros do processo devem ser divulgados ainda neste ano.

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No fim de 2025, o DNB tinha cerca de 11.500 funcionários. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.