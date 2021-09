Banco da Inglaterra mantém taxa básica de juros e QE, como previsto

Da Redação

O Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês) manteve sua taxa básica de juros em 0,10% e o tamanho do seu programa de relaxamento quantitativo (QE) em 895 bilhões de libras, incluindo 875 bilhões de libras em Gilts e 20 bilhões em bônus corporativos, como previsto por analistas.

Segundo comunicado divulgado após o fim da reunião de política monetária desta quinta-feira, os nove dirigentes do banco central inglês foram unânimes na manutenção do juro básico.

Já no caso do QE, Michael Saunders e Dave Ramsden votaram que a meta de compra de Gilts fosse reduzida em 35 bilhões de libras, para 840 bilhões de libras, enquanto os demais sete dirigentes apoiaram a manutenção do volume em 875 bilhões de libras.