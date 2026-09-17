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ECONOMIA

Banco da Inglaterra mantém juro em 3,75% pela 6ª vez seguida, na contramão de Fed e BCE

Escrito por Sergio Caldas e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75% pela sexta vez consecutiva, ao fim da reunião de política monetária nesta quinta-feira, 17, em contraste com a postura de aperto monetário nos EUA e na zona do euro.

A decisão veio em linha com a previsão de economistas compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado. O último ajuste ocorreu em dezembro, quando o BoE cortou a taxa básica em 25 pontos-base.

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Embora a inflação anual no Reino Unido tenha acelerado nos últimos meses, atingindo 3,1% em agosto, economistas avaliam que o risco de efeitos de segunda ordem sobre os preços segue baixo, apesar das incertezas em torno do conflito no Oriente Médio e da volatilidade nos preços do petróleo.

A decisão do BoE destoou das medidas recentes de outros grandes bancos centrais. Na quarta-feira, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) elevou os juros nos EUA pela primeira vez em três anos, enquanto, na semana passada, o Banco Central Europeu (BCE) aumentou as taxas de juros da zona do euro pela segunda vez neste ano.

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REINO UNIDO/BOE/JUROS/DECISÃO
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