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ECONOMIA

Banco da Inglaterra mantém juro em 3,75% enquanto monitora efeitos do conflito no Oriente Médio

Escrito por Sergio Caldas e Isabella Pugliese Vellani (via Agência Estado)
Publicado em 18.06.2026, 08:06:00 Editado em 18.06.2026, 08:18:46
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O Banco da Inglaterra (BoE) decidiu manter sua principal taxa de juros em 3,75% pela quarta vez consecutiva, ao fim da reunião de política monetária nesta quinta-feira, 18, enquanto avalia os efeitos do conflito no Oriente Médio, que pode estar perto do fim após a assinatura de um acordo provisório entre Estados Unidos e Irã.

A decisão veio em linha com a previsão de analistas compilados pela Broadcast. O último ajuste dos juros ocorreu em dezembro, quando o BoE cortou a taxa básica em 25 pontos-base.

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A manutenção ocorre um dia após líderes dos EUA e do Irã assinarem um acordo para encerrar as hostilidades, abrindo um prazo de 60 dias de negociações para que as partes alcancem um entendimento final sobre o futuro do programa nuclear iraniano.

O conflito no Oriente Médio tem ajudado a manter a inflação britânica acima da meta oficial de 2% do BoE. Em maio, a taxa anual ficou em 2,8%.

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