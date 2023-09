Banco da Inglaterra mantém juro básico em 5,25% e decide reduzir estoque de Gilts em £ 100 bi

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu manter sua taxa básica de juros, em 5,25%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 21.

Segundo a ata do BoE, cinco de seus dirigentes de política monetária votaram pela manutenção do juro básico.

As demais quatro autoridades do BC inglês defenderam nova alta de 25 pontos-base da taxa, para 5,5%.

A decisão foi descrita como "finamente equilibrada".

O comitê de política monetária do BoE também aprovou, por unanimidade, a redução do estoque de bônus do governo (Gilts) em poder do BC inglês em 100 bilhões de libras nos próximos 12 meses, para um total de 658 bilhões de libras.