Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Banco da Inglaterra eleva juros a 4%, com aceleração da inflação e incertezas sobre energia

Escrito por Isabella Pugliese Vellani e Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) decidiu elevar sua principal taxa de juros em 25 pontos-base, a 4% ao ano, ao fim da reunião de política monetária desta quinta-feira, 5. O movimento, que encerra um ciclo de seis manutenções consecutivas, ocorre com atraso em relação às altas implementadas por outros grandes bancos centrais.

A decisão veio em linha com a previsão de economistas compilada pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A última mudança na taxa havia sido em dezembro, quando o BoE cortou a taxa básica em 25 pontos-base.

A inflação anual ao consumidor (CPI) no Reino Unido acelerou para 3,5% em setembro, bem acima da meta de 2% do BC britânico, impulsionada principalmente pelos preços dos combustíveis.

Analistas destacam que o risco de repasse dos preços de energia é uma das justificativas para a "medida preventiva" de elevar os juros.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A decisão do BoE também contrasta com a postura recente de outros grandes bancos centrais. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e o Banco Central Europeu (BCE) mantiveram os juros inalterados, após os apertos realizados por ambos no encontro de setembro.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
REINO UNIDO/BOE/JUROS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV