Banco Central liberada consulta de dinheiro 'esquecido'

O Banco Central liberou novamente a consulta de dinheiro "esquecido" pelos brasileiros nos bancos. O serviço havia começado em janeiro, porém, com o grande volume de acessos, o site caiu. A consulta voltou ao normal nesta segunda-feira (14).

No primeiro acesso, o cliente pode consultar apenas se há ou não recursos disponíveis. Por ora, basta informar o CPF ou CNPJ.



Ao fazer esta primeira consulta, o cliente do banco recebe uma data e período para consultar e solicitar o resgate do saldo existente. As datas são agendadas de acordo com o ano de nascimento da pessoa ou da criação da empresa.

Como consultar

Acesse o site https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

Segundo o Banco Central, os clientes precisam do CPF, no caso das pessoas físicas, e do CNPJ, no caso das empresas, para consultar a existência de recursos para saque.

A página vai informar uma data para consultar os valores e solicitar o saque – anote esta data.

Na data informada, retorne à página https://valoresareceber.bcb.gov.br/.

Use seu login gov.br para acessar o sistema.

Após o acesso, consulte o valor e solicite a transferência.