Banco Central Europeu mantém juros pela 5ª vez consecutiva

O Banco Central Europeu (BCE) deixou suas principais taxas de juros inalteradas pela quinta vez seguida nesta quinta-feira, 5. A decisão foi tomada diante de poucas mudanças significativas nas perspectivas econômicas, com a inflação da zona do euro ligeiramente abaixo da meta oficial e a economia se mantendo próxima do potencial.

Após concluir reunião de política monetária, o BCE manteve sua taxa de depósito em 2%, a de refinanciamento em 2,15% e a de empréstimos em 2,40%, em decisão que veio em linha com a previsão de analistas consultados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Antes de pausar seu ciclo de relaxamento monetário, em julho do ano passado, o BCE havia reduzido juros em oito ocasiões, em um processo que teve início em meados de 2024.

A manutenção dos custos dos empréstimos vem após um levantamento preliminar da Eurostat mostrar que a taxa anual de inflação ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da zona do euro desacelerou para 1,7% em janeiro, se afastando ainda mais da meta de 2% do BCE, depois de registrar alta a 1,9% em dezembro.

Analistas acreditam que, para as futuras decisões, o BC deve monitorar a força do euro e os possíveis impactos na inflação, bem como o ambiente de incerteza, levando em consideração as ameaças tarifárias do presidente dos EUA, Donald Trump.