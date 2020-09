Banco Central estuda ação com vira-lata caramelo para combater maus-tratos - TNOnline

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

O deputado federal Fred Costa havia feito uma petição para que o cachorro vira-lata caramelo estampasse a nova nota de R$ 200. Porém o Banco Central (BC), já havia definido o lobo-guará, mas informou que avalia alguma ação que envolva o cachorro vira-lata caramelo.

A petição tinha por objetivo pressionar o Conselho Monetário Nacional (CMN), e já conta com cerca de 61 mil assinaturas.



De acordo com o deputado o cachorro vira-lata "está mais relacionado ao dia a dia dos brasileiros".

“Não descartamos a relevância do lobo-guará na história e na fauna brasileiras, porém o cachorro vira-lata está mais relacionado ao cotidiano dos brasileiros”, afirmou Fred.

No entanto, o BC relatou que estuda uma ação, mas não é possível prever como será a campanha com o vira-lata caramelo, que focará no combate aos maus-tratos.

Conforme o portal UOL Notícias, um dos projetos que está em estudo pela autarquia seria a fabricação de uma moeda comemorativa com o cachorro caramelo gravado no verso.

Com informações; Metrópoles.