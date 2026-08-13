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ECONOMIA

Banco Central do Peru mantém taxa básica de juros em 4,25%

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Banco Central do Peru manteve a taxa básica de juros em 4,25% ao ano em decisão anunciada nesta quinta-feira, 13.

Em julho, a inflação ampla apresentou alta de 0,29% no comparativo mensal, enquanto a inflação subjacente (núcleo) foi de 0,28%. "Esse resultado se explica principalmente pelos aumentos de preços de alguns alimentos e pela alta das tarifas de passageiros em viagens domésticas, impulsionada pelo pico sazonal de demanda durante os feriados nacionais", disse o BC.

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A autoridade monetária peruana citou que as expectativas de inflação para um ano à frente aumentaram de 2,8% em junho para 3,0% em julho, no limite superior da faixa-meta de inflação.

A inflação ampla quanto e subjacente devem retornar à meta e se estabilizar em torno de 2% ao longo do horizonte de projeção, à medida que os efeitos dos choques de oferta se dissipem.

"Contudo, há risco de que um evento de El Niño mais severo e as tensões geopolíticas no Oriente Médio tenham efeitos mais persistentes sobre a inflação", disse o BC, que volta a decidir sobre política monetária em 10 de setembro.

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