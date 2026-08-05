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ECONOMIA

Banco central da Índia mantém taxa básica de juros em 5,25% ao ano

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 05.08.2026, 07:11:00 Editado em 05.08.2026, 07:18:06
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O banco central da Índia (RBI) manteve a taxa básica de juros em 5,25% ao ano, em decisão unânime anunciada nesta quarta-feira, 5, conforme esperado pelos analistas.

Foi a quarta vez consecutiva que a instituição segurou os juros, após o corte de 0,25 ponto porcentual realizado em dezembro.

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O presidente do RBI, Sanjay Malhotra, afirmou que a inflação cheia subiu ligeiramente acima da meta, mas destacou que o repasse das pressões é limitado e que os preços dos combustíveis e dos alimentos continuarão impulsionando a inflação. O dirigente estima que a inflação atingirá o pico no terceiro trimestre, antes de arrefecer.

"A inflação subjacente permanece moderada apesar da alta nos preços. A Índia continua sendo a principal economia de crescimento mais rápido do mundo, e o crescimento econômico segue sustentado pela demanda interna e exportações robustas", afirmou Malhotra.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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