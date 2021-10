Banco Central da Índia mantém taxa básica de juros em 4%

Da Redação

O Banco Central da Índia (RBI, na sigla em inglês) manteve a taxa básica de juros do país em 4,00%, em decisão publicada nesta sexta-feira, 8. A taxa de recompra reversa também foi mantida, neste caso, em 3,35%. O presidente do RBI, Shaktikanta Das, afirmou que a instituição vai manter uma política monetária acomodatícia por quanto tempo for necessário, mas não viu a necessidade de anunciar mais uma extensão do programa de recompra de títulos do governo.

continua após publicidade .

O RBI comprou 1,2 trilhão de rupias (o equivalente a US$ 16,04 bilhões) em títulos do governo no trimestre entre julho e setembro, após um programa de recompra de 1 trilhão de rupias no trimestre anterior. Nas operações mais recentes, o BC indiano simultaneamente vendeu títulos, o que fez com que fossem neutros para a liquidez.

"O RBI vai garantir que haja liquidez adequada para dar suporte ao processo de recuperação da economia", disse Das. Segundo ele, a instituição continua a projetar um crescimento de 9,5% para a economia real no ano fiscal iniciado em abril. Fonte: Dow Jones Newswires.