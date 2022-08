Banco Central da China corta juros em linhas de crédito e acordos de recompra

(via Agência Estado)

O Banco Central do Povo da China (PBoC, na sigla em inglês) cortou nesta segunda-feira (15) as principais taxas de juros, uma medida que pode fornecer mais apoio à economia em esfriamento. O PBoC anunciou que baixou as taxas de juros tanto da linha de crédito de médio prazo de um ano quanto dos acordos de recompra reversa de sete dias em 10 pontos-base, enquanto injeta liquidez por meio dos dois instrumentos.

A taxa de MLF de um ano foi reduzida para 2,75% e a taxa de recompra reversa de sete dias foi reduzida para 2,0%. Os cortes podem levar a uma redução das taxas de empréstimo de referência da China - a taxa básica de empréstimo - no final deste mês, pois as taxas são precificadas com base nas taxas de MLF. O banco central também injetou liquidez de 400 bilhões de yuans (US$ 59,3 bilhões) por meio do MLF de um ano e 2 bilhões de yuans por meio de recompras reversas de sete dias. Fonte: Dow Jones Newswires.