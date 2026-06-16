Banco central da Austrália (RBA) mantém taxa de juros em 4,35% ao ano

O Banco Central da Austrália (RBA) manteve a taxa básica de juros em 4,35% ao ano nesta terça-feira, 16, em decisão unânime.

Em comunicado, o RBA informou que a "inflação provavelmente permanecerá alta por algum tempo" e que existem indicações de que os preços mais elevados dos combustíveis estão sendo repassados para bens e serviços.

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A instituição também afirmou que há sinais de que a economia está desacelerando, como esperado, após os aumentos das taxas de juros no início do ano. "O RBA segue avaliando a resposta aos aumentos anteriores das taxas", diz o comunicado.

Entre fevereiro e maio, o RBA subiu os juros três vezes, para os atuais 4,35% ao ano.

*Com informações da Dow Jones Newswires