Banco central da Austrália eleva taxa de juros de 4,10% para 4,35% ao ano

O banco central da Austrália (RBA) elevou a taxa básica de juros de 4,10% para 4,35% ao ano nesta terça-feira, 5. Oito membros do Conselho da instituição votaram a favor e um se posicionou contra o aumento. Em comunicado, o RBA informou que a "inflação provavelmente permanecerá acima da meta por algum tempo".

O banco central australiano ainda espera efeitos secundários nos preços de bens e serviços devido ao aumento do custo da energia, diante da guerra no Oriente Médio.

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Com relação às empresas, o RBA relatou que o cenário plausível é de maior inflação e menor atividade. "Há sinais iniciais de que muitas empresas estão enfrentando pressões de custo."

*Com informações do Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.