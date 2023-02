Banco Central abre consulta por dinheiro esquecido; veja como conferir

Da Redação

Estima-se que há R$ 6 bilhões disponíveis para aproximadamente 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas

O Banco Central liberou, nesta terça-feira (28), a consulta no sistema de Valores a Receber. A averiguação, que deve ser feita através do site do Banco do Brasil, apenas informa se você tem algum valor pendente a receber. O valor, porém, só será informado na próxima semana.

Conforme o BC, o sistema permite sacar dinheiro esquecido em bancos e outras instituições financeiras. Inclusive, estima-se que há R$ 6 bilhões disponíveis para aproximadamente 38 milhões de pessoas físicas e 2 milhões de pessoas jurídicas.

Ao entrar da plataforma e o cidadão obtiver resultado positivo na consulta, será necessário retornar ao site no dia 7 de março, a partir das 10h, para solicitar a devolução.

Agora há uma novidade em relação ao sistema: é possível consultar os valores de pessoas falecidas. O acesso para valores de falecidos será permitido para herdeiros, testamentários, inventariantes ou representante legal, informando os dados de contato da instituição responsável pelo valor e a faixa de valor.

Dinheiro esquecido

O Sistema de Valores a Receber permite que pessoas físicas e jurídicas vejam se têm recursos esquecidos em bancos ou outras instituições do sistema financeiro.

A plataforma permite consultar os valores de:

Contas corrente ou poupança encerradas com saldo disponível;

Tarifas cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Parcelas ou obrigações relativas a operações de crédito cobradas indevidamente, desde que previstas em Termos de Compromisso assinados pelo banco com o BC;

Cotas de capital e rateio de sobras líquidas de beneficiários de cooperativas de crédito;

Recursos não procurados de grupos de consórcio encerrados;

Contas de pagamento pré-paga e pós-paga encerradas com saldo disponível;

Contas de registro mantidas por corretoras e distribuidoras encerradas com saldo disponível;

Outros recursos disponíveis nas instituições para devolução.

Como receber o valor disponível

Para receber a quantia disponível, será necessário entra no site valoresareceber.bcb.gov.br na data e no período de saque informado na primeira consulta. Caso tenha esquecido que dia era esse, é possível voltar ao sistema na repescagem.

O solicitante deve fazer login com a conta Gov.br (nível prata ou ouro). Se o cidadão ainda não tiver conta nesse nível, deve fazer logo o cadastro ou aumentar o nível de segurança (no caso de contas tipo bronze) no site ou no aplicativo Gov.br.

O BC aconselha o correntista a não deixar para criar a conta e ajustar o nível no dia de agendar o resgate.

Na sequência, é preciso verificar o valor a receber, a instituição que deve devolver o valor e a origem (tipo) do valor a receber. O sistema poderá fornecer informações adicionais, se for o caso.

Por último, o cidadão deve escolher uma opção, sendo elas:

"Solicitar por aqui": para devolução do valor via Pix, em até 12 dias úteis. O usuário deverá escolher uma das chaves Pix, informar os dados pessoais, e guardar o número de protocolo caso precise entrar em contato com a instituição.

"Solicitar via instituição": voltado para usuários que não têm Pix. Neste caso, será preciso entrar em contato pelo telefone ou e-mail informado para combinar com a instituição a forma de retirada.



