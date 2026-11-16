O banco BV (antigo Banco Votorantim) registrou lucro líquido recorrente de R$ 495 milhões no terceiro trimestre deste ano, um crescimento de 7,4% em relação a igual período do ano passado e de 0,9% na comparação ao trimestre imediatamente anterior.

No período, a instituição, controlada pelo Grupo Votorantim e pelo Banco do Brasil, registrou retorno sobre o patrimônio líquido (ROE) de 15,7%, aumento de 0,7 ponto porcentual (p.p.) no comparativo anual e de 0,1 p.p. em relação aos três meses imediatamente anteriores.

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As receitas totais somaram R$ 3,22 bilhões de julho a setembro, alta de 8,8% ante o mesmo período de 2025 e de 5,3% frente ao segundo trimestre deste ano.

A margem financeira bruta, que mede os ganhos do banco com operações que rendem juros, totalizou R$ 2,536 bilhões, avanço de 8,5% em base anual e de 5,4% na base trimestral. Boa parte do impulso veio da margem com clientes, que cresceu 8,7% em base anual, para R$ 2,275 bilhões. Por outro lado, a margem com mercado subiu 7,1 na mesma comparação%, a R$ 261 milhões.

Como proporção dos ativos médios sensíveis a spread (NIM, na sigla em inglês), a margem com clientes atingiu 9,3% no terceiro trimestre, queda de 0,2 p.p. ante o mesmo trimestre do ano passado. Segundo o balanço, a redução reflete uma estratégia de crescimento com disciplina de risco, à medida que a participação dos produtos com garantia subiu para 93% da carteira de varejo. No geral, essas linhas tendem a ter spreads menores, mas perfil de risco mais robusto.

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Crédito

A carteira de crédito ampliada do BC no período alcançou R$ 104,493 bilhões, com expansão de 12,8% na base anual e de 2,1% na base trimestral. A maior parte do portfólio ainda é de varejo, que atingiu R$ 74,386 bilhões, salto anual de 12,8%. No atacado, o saldo cresceu 7,1% na mesma base comparativa, R$ 10,316 bilhões.

A carteira de financiamento de veículos, a de maior peso no banco, somou R$ 59,2 bilhões, crescimento de 2,9% em relação ao segundo trimestre e de 18,1% nos 12 meses. As operações de veículos leves usados representam saldo de R$ 49,4 bilhões, com aumento de 2,4% na comparação trimestral e de 15,1% em relação ao trimestral.

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Qualidade de ativos

O índice de inadimplência acima de 90 dias do BV encerrou o terceiro trimestre em 4,8%, redução de 0,1 p.p. no trimestre e estabilidade na comparação anual.

O custo de crédito, que mede as despesas do banco com provisões para perdas esperadas, descontadas das recuperações de créditos, fechou o trimestre em R$ 1,171 bilhão, alta de 27,9% na comparação anual. Como proporção da carteira, o indicador recuou de 4,8% para 4,5%, resultado do acompanhamento permanente do cenário e da recalibragem constante dos critérios de originação, segundo o banco.

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O índice de cobertura dos créditos em atraso acima de 90 dias encerrou o terceiro trimestre em 161%, ante 162% no segundo trimestre e 178% no mesmo trimestre do ano passado.

Patrimônio e capital

A base de ativos do BV totalizava R$ 155,3 bilhões no fim de setembro, crescimento de 0,9% na base trimestral e 3,5% na base anual. Já o patrimônio líquido somava R$ 12,870 bilhões, queda de 5,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.

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O índice de Basileia encerrou em 15,6% ao final do terceiro trimestre, redução de 0,3 p.p. ante o registrado no final do segundo trimestre.