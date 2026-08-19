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Bancários farão paralisação de 24 horas nesta quinta-feira, 20

Escrito por Amélia Alves (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Os bancários de todo o País farão uma paralisação de 24 horas nesta quinta-feira, 20. Os trabalhadores reivindicam 5% de aumento real para salários e demais verbas, além da reposição da inflação, aumento do piso salarial da categoria, reajuste dos valores do vale-refeição (VR) e vale-alimentação (VA) e valorização da participação nos lucros e resultados (PLR).

A decisão pela paralisação, tomada em assembleias realizadas na última segunda-feira (17), foi confirmada pelo Comando Nacional dos Bancários.

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A greve não significa, necessariamente, o fechamento automático dos locais de trabalho, e a adesão depende da participação dos bancários e das atividades organizadas em cada região, informou.

Os trabalhadores que atuam em home office são orientados a não acessar os sistemas dos bancos nem registrar o ponto durante a paralisação.

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