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ECONOMIA

Balanço de riscos segue com assimetria altista, afirma ata do Copom

Escrito por Marianna Gualter e Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O Comitê de Política Monetária (Copom) do banco Central reafirmou, nesta terça-feira, 10, que o balanço de riscos segue com assimetria altista.

Entre os riscos de alta na inflação, destacou desancoragem das expectativas de inflação por período mais prolongado, maior resiliência da inflação de serviços do que a projetada em função de um hiato do produto positivo e uma conjunção de políticas econômicas externa e interna com impacto maior que o esperado.

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Por fim repetiu: "estímulos à demanda agregada, em particular ao componente de consumo, que tenham como resultado o crescimento da atividade econômica acima do produto potencial, enfraquecendo parte dos canais usuais de transmissão da política monetária."

Nos riscos de baixa da inflação estão uma eventual desaceleração da atividade econômica doméstica mais acentuada do que a projetada, uma desaceleração global mais pronunciada decorrente dos choques de comércio e do petróleo, e uma redução nos preços das commodities com efeitos desinflacionários.

As mensagens constam na ata da reunião de novembro do colegiado, publicada nesta manhã. No encontro, encerrado na última quarta-feira, 4, o Copom manteve a Selic em 13,75% ao ano, encerrando o ciclo de calibração iniciado em março.

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balanço BC/COPOM/ATA riscos
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