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Balança comercial tem superávit em setembro de US$ 7,741 bilhões e supera previsões

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,741 bilhões em setembro, segundo dados divulgados nesta terça-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 34,418 bilhões e importações de US$ 26,678 bilhões.

O resultado de setembro ficou acima da mediana apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 7,350 bilhões, após saldo positivo de US$ 7,394 bilhões em agosto.

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Ficou acima também do intervalo de projeções coletadas, que, para esta leitura, iam de US$ 6,6 bilhões a US$ 7,6 bilhões.

Em setembro, as exportações registraram alta de 12,9% na comparação com o mesmo mês de 2025, com crescimento de 4,8% em Agropecuária, que somou US$ 7,004 bilhões; alta de 39,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 9,440 bilhões; e, por fim, crescimento de 5,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,673 bilhões.

As importações caíram 2,4% em setembro ante o mesmo mês de 2025, com alta de 9,3% em Agropecuária, que somou US$ 521 milhões; alta de 7,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,211 bilhão; e, por fim, redução de 3,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 24,786 bilhões.

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BALANÇA COMERCIAL/SETEMBRO
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