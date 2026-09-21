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Balança comercial tem superávit de US$ 984,2 milhões na 3ª semana de setembro

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 984,2 milhões na terceira semana de setembro. De acordo com dados da Secretaria de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) divulgados nesta segunda-feira, 21, o valor foi alcançado com exportações de US$ 7,701 bilhões e importações de US$ 6,717 bilhões.

O mês de setembro acumula superávit de US$ 4,284 bilhões, resultante de US$ 21,892 bilhões em exportações e US$ 17,608 bilhões em importações.

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Até a terceira semana de setembro, comparado ao mesmo período do mês de 2025, as exportações cresceram 21,5%. O desempenho dos setores foi o seguinte: crescimento de 12,5% em Agropecuária, que somou US$ 4,444 bilhões; crescimento de 44,7% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 5,774 bilhões e, por fim, crescimento de 15,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 11,436 bilhões.

Em relação às importações, houve alta de 9,0% na mesma comparação. Houve aumento de 18,0% em Agropecuária, que somou US$ 332,7 milhões; de 34,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 897,7 milhões e, por fim, crescimento de 7,6% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 16,278 bilhões.

Acumulado do ano

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De janeiro até a terceira semana de setembro, o ano acumula superávit de US$ 59,601 bilhões, um crescimento de 35,2% em relação ao mesmo período de 2025, quando o superávit no período somava US$ 46,300 bilhões.

A projeção do MDIC é de que o superávit da balança comercial seja de US$ 90,0 bilhões neste ano, crescimento de 32,3% em relação a 2025.

O resultado projetado para este ano é decorrente de uma previsão de US$ 394,4 bilhões em exportações e US$ 304,4 bilhões em importações.

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BALANÇA COMERCIAL/SETEMBRO/3ª SEMANA
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