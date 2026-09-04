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Balança comercial tem superávit de US$ 7,394 bilhões em agosto

Escrito por Flávia Said (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,394 bilhões em agosto, segundo dados divulgados nesta sexta-feira, 4, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 33,158 bilhões e importações de US$ 25,764 bilhões.

O resultado de agosto ficou acima da mediana apontada pelo mercado financeiro na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 6,75 bilhões, após saldo positivo de US$ 7,067 bilhões em julho. As projeções para esta leitura iam de US$ 6,310 bilhões a US$ 7,900 bilhões.

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Em agosto, as exportações registraram alta de 12,2% na comparação com o mesmo mês de 2025, com crescimento de 11,4% em Agropecuária, que somou US$ 7,388 bilhões; alta de 16,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,346 bilhões; e, por fim, crescimento de 10,2% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,174 bilhões.

As importações subiram 9,2% em agosto ante o mesmo mês de 2025, com alta de 7,4% em Agropecuária, que somou US$ 470 milhões; queda de 41,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,027 bilhão; e, por fim, crescimento de 13,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 24,118 bilhões.

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