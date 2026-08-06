Balança comercial tem superávit de US$ 7,067 bi em julho e acumula US$ 49,039 bi no ano

A balança comercial brasileira registrou superávit comercial de US$ 7,067 bilhões em julho, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 6, pela Secretaria de Comércio Exterior (Secex) do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC). O valor foi alcançado com exportações de US$ 34,119 bilhões e importações de US$ 27,052 bilhões.

O resultado de julho ficou abaixo da mediana das estimativas do mercado financeiro apontada na pesquisa Projeções Broadcast, de superávit comercial de US$ 8,1 bilhões, após saldo positivo de US$ 9,758 bilhões em junho.

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As projeções do mercado financeiro para esta leitura iam de US$ 7,2 bilhões a US$ 8,9 bilhões.

Exportações e importações

Em julho, as exportações registraram alta de 6,2% na comparação com o mesmo mês de 2025, com crescimento de 9,3% em Agropecuária, que somou US$ 7,823 bilhões; alta de 10,8% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 8,234 bilhões; e, por fim, crescimento de 2,4% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 17,834 bilhões.

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As importações subiram 7,6% em julho ante o mesmo mês de 2025, com queda de 4,1% em Agropecuária, que somou US$ 478,2 milhões; alta de 31,4% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 1,323 bilhão; e, por fim, crescimento de 6,9% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 28,088 bilhões.

Acumulado de 2026

A balança comercial brasileira acumulou superávit comercial de US$ 49,039 bilhões no ano até julho, segundo os dados da Secex do MDIC. O valor foi alcançado com exportações de US$ 218,552 bilhões e importações de US$ 169,513 bilhões e é 31,9% maior do que no mesmo período de 2025.

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No acumulado de 2026, comparado ao mesmo período de 2025, as exportações registraram alta de 10,5%, com crescimento de 9,2% em Agropecuária, que somou US$ 50,481 bilhões; alta de 21,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 54,355 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,3% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 112,500 bilhões.

As importações subiram 5,5% de janeiro a julho de 2026 ante o mesmo período de 2025, com queda de 14,7% em Agropecuária, que somou US$ 3,187 bilhões; alta de 3,3% em Indústria Extrativa, que chegou a US$ 7,213 bilhões; e, por fim, crescimento de 6,1% em Indústria de Transformação, que alcançou US$ 158,004 bilhões.